- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 17.03.2020, se suspenda activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretica și proba practica, la nivel național, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire…

- Autoritatile au anuntat, astazi, ca activitatile din domeniul Inmatriculari si Permise de Conducere se vor efectua, in perioada 16 31 martie 2020, exclusiv in baza unor programari online.Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, in perioada 11 31.03.2020 activitatile…

- In urma discuțiilor dintre Prefectul Județului Hunedoara, Vasilica Poteca, și Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, dl. Cms Șef Ovidiu Martin, referitoare la perioada lunga de timp intre proba teoretica și proba practica pentru obținerea…

- Din data de 3 ianuarie, Direcția Generala de Pașapoarte și Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) iși reiau programul de lucru și lucreaza și in primul weekend din 2020. Program Direcția Generala de Pașapoarte și DRPCIV3 ianuarie 2020, intre orele 08:00-16:00Weekend4…