DRPCIV: De astăzi, se suspendă examinările pentru obţinerea permisului de conducere Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 17 martie, se suspenda activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretica si proba practica, la nivel national, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire in functie de evolutia situatiei actuale. Potrivit unui comunicat postat pe pagina de internet a institutiei, persoanele programate in aceasta perioada vor fi reprogramate ulterior, cu informarea acestora in timp util de catre serviciile publice comunitare, prin site-ul www.drpciv.ro, site-urile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

