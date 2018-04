DRPCIV: Circa 12.000 de vehicule noi înmatriculate în România, în martie In intervalul analizat, numarul inmatricularilor de autoturisme a inregistrat un salt de 17,45%, de la 6.915 exemplare in martie 2018, la 8.122 unitati in luna martie a acestui an. Pe tipuri de vehicule, in prima luna de primavara, cea mai mare crestere a inmatricularilor a fost consemnata la tractoare (+133,33%, respectiv 35 de exemplare), urmata de autovehiculele cu destinatie speciala (+52%, 38 de unitati), remorci (+13,78%, 1.189 exemplare), autovehicule transport marfuri (+10,19%, 1.979 exemplare) si semiremorci (+5,54%, 400 de unitati). La polul opus s-au situat autobuzele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

