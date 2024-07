Dronele rusești au alarmat Serviciul de Poliție Aeriană In dimineața zilei de 6 iulie, forțele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania din județul Tulcea. Traiectoria dronelor a determinat Ministerul Apararii Naționale (MApN) sa puna in alerta Serviciul de Poliție Aeriana. In urma detectarii dronelor rusești care se indreptau spre teritoriul ucrainean, […] The post Dronele rusești au alarmat Serviciul de Poliție Aeriana appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

