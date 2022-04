Dronele MAI, programate să supravegheze revoltele populației Romanii vor fi permanent supravegheați cu ajutorul dronelor. Guvernul a inițiat o ordonanța de urgența care permite, practic, nu numai Ministerului Afacerilor Interne, ci tuturor instituțiilor statului sa-și achiziționeze drone care sa culeaga imagini și date despre orice, in funcție de interesele acestor instituții. In ce privește MAI, una dintre misiunile dornelor este de a […] The post Dronele MAI, programate sa supravegheze revoltele populației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

