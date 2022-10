Dronele kamikaze, noua armă la care apelează Putin pentru a-i teroriza pe ucraineni. Zelenski cere armatei sale să ia câți mai mulți prizonieri Rusia continua sa bombardeze cu furie Ucraina. Putin vrea sa se tina de cuvant si sa lase pana la iarna tara fara apa si curent. Deja, trei din 10 centrale electrice ucrainene au fost distruse, anunta Zelenski. Putin are, insa, si o mare problema. Trebuie sa explice poporului sau ce cauta deasupra unui oras rusesc avionul de lupta care s-a prabusit aseara langa un bloc si a ucis cel putin 13 oameni. Si mai ales, de ce da rateuri dotarea armatei cu care se mandreste Moscova. Iar legaturile cu Moscova lovesc in inima Europei. Germania l-a demis pe seful agenției germane pentru securitate cibernetica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

