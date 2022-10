Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat marti ca dronele iraniene, utilizate masiv in ultimele zile de Moscova pentru a lovi infrastructura energetica ucraineana, sunt un simbol al „falimentului militar si politic” al trupelor rusesti, informeaza AFP. „Chiar faptul ca Rusia cere ajutor Iranului este…

- Prim-ministrul(premierul) ucrainean Denys Shmyhal i-a indemnat pe cetațenii ucraineni sa se aprovizioneze cu produse esențiale in pregatirea pentru o iarna „dura”, pe fondul intreruperilor de curent. Miercuri (12 octombrie), Shmyhal a spus ca oamenii ar trebui sa se asigure ca au provizii de haine calde,…

- UPDATE 05:00Gazprom din Rusia a redus sambata livrarile de gaze naturale catre Moldova cu aproximativ 30%, potrivit directorului companiei de gaze Moldovagaz, Vadim Ceban.UPDATE 00:10 Grecia si Bulgaria au inceput exploatarea comerciala a unei conducte de gaz cu intarziere indelungata, care va contribui…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca armata țarii sale a obținut „rezultate semnificative” in est și a menționat Lyman, un bastion ocupat de ruși, pe care forțele pro-Moscova se lupta sa il pastreze, scrie Reuters. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat anterior ca trupele…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Administratia americana considera ca ar fi contraproductiv, in situatia actuala, sa califice Rusia drept "stat terorist", respingand astfel indemnuri in acest sens ale Kievului si ale unor congresmeni americani. Intrebat despre acest lucru, presedintele american Joe Biden a raspuns luni printr-un "nu"…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Amnesty International ca „incearca sa amnistieze statul terorist” Rusia, dupa ce ONG-ul a reprosat Kievului ca pune in pericol civili in cadrul razboiului cu Moscova, informeaza presa romana .