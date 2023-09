Stiri pe aceeasi tema

- "Colegi de la Fortele Navale Romane sunt dislocati in zona Ceatalchioi - Plauru pentru misiuni de cercetare in aria de responsabilitate. Am primit astazi informatii de la autoritatile locale cu privire la posibila existenta a unor elemente de acest tip la aproximativ 2,5 kilometri sud-est de localitatea…

- Armata a descoperit noi bucați dintr-o drona in localitatea Plauru, pe malul Romanesc al Dunarii. „Sambata, 9 septembrie, militari din Forțele Navale Romane, dislocați pentru misiuni de cercetare in zona localitații Plauru, județul Tulcea, au executat activitați de cautare in aria de responsabilitate,…

- Militarii romani au fost dislocați pentru misiuni de cercetare in zona localitații Plauru, județul Tulcea. MApN a primit informații conform carora in zona respectiva ar exista elemente a unei drone cazute la aproximativ 2,5 kilometri sud-est de localitatea Plauru.Informațiile primite de autoritați…

- Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care se vor institui masuri de protecție a populației pe malul romanesc al Dunarii, in localitațile Plauru și Ceatalchioi. Raed Arafat a declarat la Digi24 ca deși se spera sa nu existe victime ale razboiului pe teritoriul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare prin care se vor institui masuri de protecție a populației in zonele de pe malul romanesc al Dunarii, vizavi de porturile ucrainene Reni și Izmail bombardate de ruși, fiind menționate explicit localitațile romanești Plauru și Ceatalchioi.…

- Bucati care par sa provina dintr-o drona militara de atac, folosita de rusi pentru a lovi porturile ucrainene de la Dunare, au fost descoperite si pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii, care precizeaza ca NU s-au gasit si urmele unei explozii. Fortele navale romane au gasit…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat ca bucați dintr-o drona ruseasca folosita in atacul din noaptea de duminica spre luni au cazut pe teritoriul Romaniei, potrivit Antena 3 CNN . Ramașițele au fost gasite pe raza comunei tulcene Ceatalchioi. Președintele roman Klaus Iohannis a declarat cu…