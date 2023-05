Dronele celor de la Evdelo Outsourcing SRL vor face spectacol de Zilele Constantei (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol cu drone luminoase va fi organizat de Primaria Constanța cu ocazia festivalului „Zilele Constanței 2023”. Acesta va marca finalul festivalului care va avea loc in data de 21 mai. Potrivit contractului, valoarea totala a spectacolului cu drone luminoase este de peste 80.000 de lei, fara…

- Firmele Roval Med, MLM Medical SRL si M G Exim Romitalia au incheiat contracte cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, in cadrul unor licitatii separate.Despre contractul castigat de Roval Med SCJU Constanta i a atribuit companiei respective contractul denumit "achizitie…

- Evenimentul cultural muzical se va desfasura in perioada 19 21 mai 2023 in doua locatii distincte, Piata Ovidiu si parcul de la Far Intrarea este libera in cadrul evenimentului Contractul de prestari servicii pentru organizarea evenimentului a revenit societatii Bivolul Advertising SRL pentru suma de…

- Primaria Constanta a atribuit deja al doilea contract anul acesta asocierii de firme Garden Center Grup SRL Ro Verde Landscaping SRL Contractul, care se va derula timp de 12 luni, vizeaza serviciul de igienizare, toaletare si taiere de corectie arbori in municipiul Constanta si are o valoare de 3.865.528,82…

- Municipalitatea a atribuit ieri un contract de prestari servicii privind achizitionarea serviciului elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii Reabilitarea urbana a terenului situat in zona strada Primaverii din municipiul Constanta prin amenajarea de locuri de parcare…

- Ofertantul castigator este Nedeias Com SRL Contractul are o valoare de 335.838.5 lei fara TVA Firma din Budus, judetul Bistrita Nasaud a raportat o cifra de afaceri de 16.267.299 lei in anul 2021 si un profit de 923.461 lei la un numar de 42 angajati Potrivit www.confidas.ro, compania figureaza cu 118…

- Vești bune de la București! Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat, vineri, ca va fi relansat contractul pentru construcția Variantei Ocolitoare Timișoara Sud. Firma care va caștiga licitația mai are de executat aproximativ 42% din lucrari.

- Primaria Constanta organizeaza pe 15.03.2023 de la ora 13.00 o procedura proprie de achizitie pentru atribuirea contractului pentru Zilele Constantei.Valoarea estimata este de 1.026.190 lei fara TVA, vezi sectiunea "documente.Criteriul de atribuire va fi "cel mai bun raport calitate pret".Termenul limita…