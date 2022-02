Dronele Bayractar fac prăpăd în rândul armatei ruse VIDEO Armata ucraineana a folosit drone Bayraktar pentru a distruge sistemele de rachete antiaeriene Buk ale forțelor ocupante ruse in apropiere de Zhytomyr. „Bayraktar la datorie. Operatorii noștri țintesc coloanele trupelor inamice. Sistemul BUK rusesc din zona Zhytomyr a fost distrus. Sa va fie frica, dușmanilor” Nu veți gasi pace pe pamantul nostru”, a aparut postat pe contul ofocial al Șefului Armatei din Ucraina. Опубликованы кадры новой операции #украинских #БайрактарТБ2 против #российских вооруженных сил pic.twitter.com/7735ADiaIK — Аслан (@antiputler_news) February 28, 2022 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul bilanț anunțat de forțele armate ale Ucrainei insumeaza 5.300 de soldați ruși uciși și 816 blindate distruse. Bilanțul distrugerilor:aeronave - 29elicoptere - 29tancuri - 191vehicule blindate de lupta - 816tunri - 74FAG SAM - 1automobile - 291barci - 2mijloace de aparare aeriana - 5Personal…

- Armata ucraineana publica tot mai multe imagini cu pagubele pe care le produce inamicilor ruși care au invadat ara in ultimele zile. Ultimul prezinta atacul unei drone asupra unui convoi militar și a fost difuzat pe contul de Facebook al comandantului Forțelor Armate.Comandantul șef al Forțelor Armate…

- Armata rusa a intrat in Harkov al doilea oraș ca marime al Ucrainei, iar luptele sunt in desfașurare, a anunțat duminica dimineața administrația regionala, informeaza BBC . Autoritatile de la Harkov, al doilea cel mai mare oras al Ucrainei, situat in nord-estul țarii, au anuntat duminica o „patrundere”…

- Ambasada Ucrainei la Ankara a anunțat sambata, intr-o postare pe Twitter ca armata a distrus un convoi militar rusesc cu o drona militara furnizata de Turcia. Potrivit autoritaților ucrainene, convoiul militar rus se indrepta spre orașul-cheie Kherson, din apropierea Crimeei, iar drona utilizata este…

- „Soldații Brigazii 93 Mecanizate au capturat doi ocupanți ruși, aceștia erau din Regimentul 423 Pușcași Motorizat Yampol, unitatea militara 91701”, a anunțat Armata ucraineana.Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment,…

- "Nu, aceasta nu este o invazie rusa doar in estul Ucrainei, ci un atac la scara larga din mai multe direcții. Nu, apararea ucraineana nu s-a prabușit. Armata ucraineana lupta. Ucraina sta cu ambele picioare pe pamant și continua sa se apere singura", a scris Dmitro Kuleba. Latest update.No, this is…

- Armata ucraineana susține ca forțe rusești de ocupație au tras intr-un sat din regiunea Luhansk. Astfel de incidente au avut loc de mai multe ori in ultimii 8 ani, dar acesta are loc dupa ce Rusia a masat peste 100.000 de soldați in apropierea granițelor Ucrainei. "Satul Stanița Kievul a publicat imagini…

- Armata ucraineana va efectua exercitii militare in perioada 10-20 februarie drept raspuns la manevrele pe care Rusia pe care le va desfasura in acelasi interval in Belarus, in apropierea granitei de nord a Ucrainei, a declarat luni seara ministrul apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, transmite…