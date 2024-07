Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au atacat cu drone doua depozite de combustibil, in noaptea de vineri spre sambata, in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, aproape de peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Moscova in 2014, au informat sambata autoritatile regionale, citate de EFE, scrie digi24.ro .

- Cinci persoane au fost ranite și un copil a fost ucis in urma unui atac cu drone al Ucrainei asupra regiunii ruse Krasnodar din sud-vestul Rusiei, potrivit anunțului facut vineri de catre guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, relateaza AFP.

- Un incendiu uriaș a izbucnit la una dintre cele mai importante rafinarii din sudul Rusiei dupa ce ucrainenii au atacat cu drone regiunea Rostov pe Don, nu departe de granita. Guvernatorul regiunii a declarat ca rafinaria a fost inchisa.

- Cel mai mare atac ucrainean de la inceputul razboiului a fost lansat cu peste 100 de drone care au lovit baze navale, rafinarii și instalații militare ruse din Crimeea. De asemenea, un alt atac major a vizat o rafinarie din sudul Rusiei, ceea ce a dus la o puternica pana de curent in zona. Ministerul…

- Serviciul de securitate al Kievului, SBU, a anunțat miercuri, 24 aprilie, ca suspecteaza un cleric de rang inalt și șeful principalei manastiri din estul Ucrainei ca a dezvaluit forțelor ruse poziții ale armatei ucrainene, scrie The Moscow Times care citeaza AFP.SBU a precizat ca a „transmis o notificare…