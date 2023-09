Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) infirma „in mod categoric” informatiile din spatiul public cu privire la o „asa-zisa situatie aparuta in cursul noptii de duminica spre luni, in care drone rusesti ar fi cazut pe teritoriul national al Romaniei”.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat ca dronele rusești au cazut și au explodat luni pe teritoriul Romaniei in timpul unui atac asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe fluviul Dunarea, scrie Reuters. Ministerul Apararii de la București a infirmat informațiile.

- Purtatorul de cuvant al ministerului ucrainean de externe a afirmat ca drone rusești au cazut și s-au detonat pe teritoriu romanesc in timpul atacului de azi-noapte din zona Dunarii, dar Ministerul Apararii Naționale (MApN) de la București neaga categoric informația.

- Anunțul are legatura cu noul atac rusesc cu drone, ce a durat trei ore și jumatate, a avut loc in noaptea de duminica spre luni asupra portului Izmail din regiunea ucraineana Odesa. Loviturile au provocat pagube importante la nivelul infrastructurii, iar resturile de drone au incendiat mai multe cladiri,…