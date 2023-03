Stiri pe aceeasi tema

- In Dambovița, la Centrul Național Salvamont de la Padina, are loc Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, in perioada 5-13 martie, la altitudinea de 1.600 metri, forma de specializare in meseria de salvator montan, cod COR 541904. Stagiul este organizat de Asociația…

- Un accident rutier s-a produs in orașul Gaești, str. Șerban Cioculescu. A intervenit Detasamentul Gaești cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita, conștienta, neincarcerata. Aceasta a primit ingrijiri medicale…

- Misiunea echipei de salvatori romani in Turcia, continua.In dimineața zilei de miercuri, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au identificat o persoana conștienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi. Dupa mai multe ore de intervenție, in site-ul de acțiune…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa specializata in Urban Search and Rescue (cautare și salvare urbana), a IGSU, este gata de intervenție cu 55 de salvatori, cu 12 autospeciale de intervenție…

- Primarul Dorinel Soare a anunțat public ca s-a finalizat obiectivul de investiție „Alimentarea cu gaze naturale a comunei Niculești”. Se pot depune și cereri pentru bransarea la rețeaua de gaze. Persoanele fizice sau juridice pot depune cerere de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 991 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 907 locuri de munca pentru: macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general); Finlanda – 40 locuri de…

- S-a produs un accident rutier pe DN 71 la intersecția cu Nucet, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu doua autospeciale de intervenție și SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita. Aceasta a primit ingrijiri…

- Pana la 28 decembrie, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Dambovița a reusit sa autorizeze la plata 21.911 de cerei unice dintre cele 23.075 eligibile in acest an. Astfel, 94,96 % dintre fermierii damboviteni au primit sprijinul solicitat pentru agricultura, in valoare…