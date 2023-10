Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o noua drona ruseasca a cazut in județul Tulcea, președintele USR, Catalin Drula, cere ca in ședința de CSAT de joi sa se gaseasca soluții pentru ca aceste incidente sa fie prevenite.

- Ministerul Apararii a confirmat faptul ca militarii, ajutați de catre localnici, au gasit noi resturi de drone cazute in Romania. Jurnaliștii de la Antena 3 CNN au gasit locul unde picase respectiva drona in localitatea Plauru, din Tulcea.La fața locului a ramas un crater destul de mare cu o adancime…

- Ambasadoarea SUA in Romania l-a bagat in ședința pe ministrul Apararii, dupa incidentul cu drona ruseasca. Autoritațile din Romania au declarat inițial ca nicio drona nu a cazut in Romania, insa mai apoi au recunoscut incidentul. Ulterior, Kathleen Kavalec l-a bagat in ședința pe Angel Tilvar.Ministrul…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a afirmat joi seara ca ramașițe dintr-o drona ruseasca au fost descoperite pe teritoriul țarii noastre marți, la ora 17.21, conform Antena3.

- Romania a informat aliatii NATO despre faptul ca a gasit pe teritoriul sau resturi de la o posibila drona in cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliatii si-au exprimat o puternica solidaritate cu Romania, transmite purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White.

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat, miercuri, in timpul unei vizite la Plauru, in judetul Tulcea, ca au fost gasite bucati ”care pot fi dintr-o drona” ruseasca, noteaza news.ro. Declaratiile sale vin la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a existat nicio piesa si nicio drona…

- Ministrul Apararii din Romania, Angel Tilvar a recunoscut astazi ca bucati dintr o rona ruseasca ar fi fost gasite pe teritoriul Romaniei. Informatia a aparut astazi dupa ce zilele trecute oficialii MApN si MAE au negat informatiile conform carora bucati din drona ce a vizta porturile din Ucraina au…

- Bucati dintr-o drona au fost gasite pe teritoriul Romaniei, informația fiind confirmata de Ministrul Apararii, Angel Tilvar. Potrivit primelor informatii, mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania. Descoperirea a fost facuta…