Drona-robot cu targă devine eroul nevăzut al conflictului din Ucraina O targa mecanica, controlata de la distanța, finanțata de sponsori anonimi, inventata de un designer de jucarii, evacueaza acum soldații ucraineni raniți din primele linii, scrie adevarul.ro. Ministerul Apararii al Ucrainei a declarat ca targa montata pe șenile mici poate transporta pana la 150 kilograme pe teren accidentat, controlerul sau putand sa o opereze in siguranța de la o distanța de 100 de metri. Oficialii ucraineni citeazp un medic de lupta ucrainean care a spus ca targa mecanica a facut mult mai sigura evacuarea soldaților raniți sub focul inamic. „Nu poți transporta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

