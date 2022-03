Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat marti ca indiciile disponibile pana acum arata ca drona care s-a prabusit la Zagreb joia trecuta era neinarmata si nu a fost un atac armat.

- MApN a confirmat ca o drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene a fost in spatiu aerian national pentru o perioada de timp foarte scurta, sub trei minute. Ulterior, aceasta s-a prabusit intr-un parc al capitalei croate Zagreb. „Cu privire la informațiile…

- Drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit joi seara intr-un parc al capitalei croate Zagreb, dupa ce survolat Romania si Ungaria. In spațiul aerian național a fost pentru o perioada de timp foarte scurta, sub trei minute, potrivit MApN.

