DRONĂ PERFORMANTĂ ÎN DOTAREA POLIȚIEI DE FRONTIERĂ IAȘI Poliția de Frontiera Iași are intenția de a cumpara o drona pentru supravegherea zonei de granița cu Republica Moldova. Ariile Stanca-Costești și Sculeni vor fi deservite de noua achiziție. Valoarea estimata a contractului este de circa 500.000 de lei, fara TVA. Peste 120.000 de lei reprezinta alocarea financiara pentru echipamentele auxiliare, unde sunt incluși și acumulatorii de rezerva. Drona va fi dotata cu doua camere video, senzori, sistem de control și comanda, posibilitate de decolare și aterizare verticala. Echipamentul trebuie sa aiba o autonomie de minimum 60 de minute, cu o masa maxima… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera Iași va achiziționa o drona pentru supravegherea zonei de granița cu Republica Moldova. Aceasta este in valoare de 100.000 de euro și vor fi folosite in zonele Stanca-Costești și Sculeni. Drona achiziționata de Poliția de Frontiera Pe data de 25.01.2022, Inspectoratul Teritorial…

- Un barbat in varsta de 34 de ani din Republica Moldova a fost depistat la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita cu un permis de conducere fals, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, politistii…

- Penitenciarul de Maxima Siguranța Iași a lansat o licitație pentru supraetajarea unui pavilion (vizite) din complex, prin proiect prevazandu-se dublarea actualei suprafețe construite desfașurate: cladirea are un regim parter, iar, in urma investiției, va fi adaugat un singur nivel, arata APIX.ro. Valoarea…

- Cele mai folosite granițe au fost cele cu Bulgaria și cu Republica Moldova, informeaza un comunicat al Poliției de Frontiera. Aproximativ 65.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 17.100 mijloace de transport au tranzitat sambata frontiera de stat, informeaza un comunicat de presa al Politiei…

- Pe sensul de intrare in Republica Moldova sunt la linia de control zeci de autoturisme. In continuare se depune tot efortul pentru degajarea circulației transfrontaliere prin PTF Leușeni, anunța Poliția de Frontiera. „Pentru a face fața fluxului prin punctul de trecere împreuna…

- SC GLOBAL TURISM SRL, in parteneriat cu Asociatia „Humanitas Tineret” anunta promovarea/informarea proiectului “Specializarea angajatilor prin cresterea nivelului de calificare”, POCU/726/6/12/135414, eveniment ce va avea loc duminica 19.12.2021, incepand cu ora 10, in incinta Casei de Cultura ,,Mihai…

- LA INVITAȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI, O ECHIPA A CNAIR VA VENI SAPTAMANA VIITOARE IMPREUNA CU PROIECTANTUL, PENTRU DISCUȚII CU AUTORITAȚILE PUBLICE LOCALE. IN CADRUL INTALNIRII, REPREZENTANȚII CJ VOR TRANSMITE TOATE OBSERVAȚIILE PRIMITE DIN PARTEA CETAȚENILOR ȘI A PRIMARIILOR IN LEGATURA CU VIITORUL…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, 11.600 pachete cu tigari, in valoare de peste 98.000 lei, provenite din contrabanda. O parte din cantitatea de țigari a fost trecuta peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul unei…