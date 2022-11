Dronă NATO ridicată deasupra Poloniei, după atacul cu rachete rusești Dupa ce doua rachete rusești au lovit teritoriul polonez, la granița cu Ucraina, o drona NATO a fost ridicata pentru a supraveghea zona. Doua persoane au fost ucise in Polonia de rachete rusesti care au cazut pe teritoriul acestei tari membre NATO, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul serviciilor secrete americane, anunta „The Guardian”. Exploziile ar fi avut loc la granita Poloniei cu Ucraina, dupa ce Rusia a bombardat masiv, marti, Ucraina, inclusiv la Liov, oras aflat in apropierea frontierei cu Polonia. Premierul polonez a convocat o reuniune urgenta a Comitetului pentru Securitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

