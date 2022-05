Dronă militară ucrainiană, prăbușită în România O drona militara folosita de armata ucraineana pentru a respinge ofensiva Rusiei s-a prabușit in apropiere de Sulina. Ministerul Apararii Naționale a transmis ca drona a cazut in apele teritoriale ale Ucrainei, și a fost adusa la noi de curenți, de unde a fost preluata, de armata. Potrivit autoritaților militare romane, drona a fost gasita in timp ce plutea in deriva, intr-o zona aflata intre Sulina si Sfantul Gheorghe, la aproape doua mile marine de țarm. Drona a fost recuperata de o nava a Forțelor Navale și ulterior preluata de Forțele Aeriene Romane. Din cate se pare, aparatul de zbor fara… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Doua nave rusești de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineața, cu lovituri executate cu o drona Bayraktar in apropierea Insulei Serpilor, potrivit comandantului forțelor aeriene ucrainene. Acesta a publicat pe Facebook un clip video cu imagini filmate din drona Bayraktar TB2 de fabricație…