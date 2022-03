Stiri pe aceeasi tema

- O drona militara aflata in dotarea armatei ucrainene s a prabusit joi seara intr un parc al capitalei croate Zagreb. Premierul croat Andrej Plenkovic a precizat ca drona a survolat Romania si Ungaria, inainte de a ajunge in Croatia. Cu privire la informatiile referitoare la evolutia in spatiul aerian…

