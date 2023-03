SUA acuza Rusia de interceptarea „nesigura și neprofesionala” a dronei MQ-9 Reaper deasupra apelor de la vest de Crimeea. Incidentul ar fi avut loc in jurul orei 7:03 AM (CET), cand unul dintre avioanele rusești Su-27 a lovit elicea avionului MQ-9, ceea ce a determinat forțele americane sa fie nevoite sa prabușeasca intenționat drona MQ-9 in apele internaționale. Inainte de coliziune, avioanele Su-27 au aruncat combustibil și au zburat in fața MQ-9 intr-un mod nesabuit, nepotrivit pentru mediu și neprofesionist. „Aeronava noastra MQ-9 efectua operațiuni de rutina in spațiul aerian internațional…