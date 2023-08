Stiri pe aceeasi tema

- Canicula a facut prima victima la Iași. Un barbat a fost gasit fara suflare pe plaja, la pranz, cand caldura era cea mai mare. Citește și: Cutremur de adancime in Romania, vineri seara Acesta a murit pe plaja din cauza caldurii. A decedat joi dimineata pe plaja de la Purcica – Nicolina. I s-a facut…

- Un preot este anchetat de autoritațile elene, dupa ce a impușcat un barbat roman de 51 de ani, care lucreaza pe Muntele Athos ca muncitor necalificat. Victima, internata in spital, la acest moment, a declarat ca slujitorul bisericii i-ar fi cerut sa spuna polițiștilor ca vatamarea a fost doar un accident…

- Plajele de pe litoralul romanesc arata jalnic dupa furtuna de joi: sunt pline de scoici și melci și se simte un ușor iz cadaveric, atrage atenția Asociația Pro Consumatori. Operatorii de plaja au obligația legala sa mențina curațenia in zona, iar Administrația Naționala Apele Romane sa preia resturile…

- “Inca 11 subsectoare de plaja, din Mamaia si Vama Veche, au fost atribuite odata cu incheierea Etapei a III-a procedurii de inchiriere derulate in baza Ordonantei nr. 8 /2023. Nivelul total al chiriei stabilit prin procedura recent incheiata este cu peste 32% mai mare decat valoarea de pornire”, se…

- In 2-3 ani, toate persoanele de pe listele medicilor de familie sa fie testate pentru hepatita B, C și HIV, dar pentru aceasta ei au nevoie de un fond special de la CNAS și Ministerul Sanatații. Este mesajul transmis de prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sanatate din…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- In luna aprilie, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, de 10.269, in plus cu 47 fata de luna anterioara. Dintre aceștia, 5.227 au fost beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Ziua tatalui se sarbatoreste in Romania in a doua duminica a lunii mai, la o saptamana dupa Ziua mamei, conform Legii nr. 319 din 13 octombrie 2009 pentru instituirea Zilei mamei si a Zilei tatalui, arata https://www.cdep.ro/, potrivit Agerpres. Ziua tatalui este o sarbatoare care celebreaza si onoreaza…