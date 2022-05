Piata cocainei in Uniunea Europeana este 'vasta si in expansiune', iar cea a metamfetaminei, desi mai mica, este 'in crestere constanta', releva un raport publicat de Observatorul european al drogurilor si toxicomaniilor (EMCDDA) si Europol, prezentat vineri la Bruxelles, transmite AFP.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…