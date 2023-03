Drogurile din licee, schimbate prin bilețele în incinta unităților de învățământ. Ce au declarat copiii demnitarilor implicați în acest dosar Șapte persoane vor fi prezentate de procurorii DIICOT magistraților, cu propunere de arestare preventiva, in dosarul traficului de droguri din liceele bucureștene. Anchetatorii au audiat mai mulți suspecți implicați, dar mare parte dintre aceștia au recunoscut ca vindeau droguri și au dat informații esențiale pentru ancheta, astfel ca nu se vor regasi printre cei trimiși […] The post Drogurile din licee, schimbate prin bilețele in incinta unitaților de invațamant. Ce au declarat copiii demnitarilor implicați in acest dosar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

