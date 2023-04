Drogurile ajung în Timișoara prin curierat Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracționala a doua persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. La data de 6 aprilie a.c., doua persoane, un barbat, in varsta de 41 de ani și o femeie, in varsta de 24 de ani, au fost prinse in flagrant delict, in timp ce ar fi preluat un colet ce conținea droguri de risc. Coletul,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

