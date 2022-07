Droguri vândute lângă scenă la Electric Castle. Ce au găsit polițiștii asupra traficantului Un barbat a fost retinut dupa ce a fost prins ca vindea substante psihoactive langa scena, la un festival desfasurat in judetul Cluj, informeaza DIICOT . Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive, in forma continuata. “In cauza s-a retinut faptul ca, la data de 17.07.2022, inculpatul a fost surprins de catre politisti din cadrul BCCO Cluj-Napoca si BCCO Alba Iulia, in zona scenei amenajata in cadrul unui festival de muzica ce se desfasura in judetul Cluj, dupa ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

