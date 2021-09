Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii care au venit, joi dimineața, sa puna in aplicare un mandat de executare a imobilizat un barbat condamnat de Tribunalul Giurgiu la 10 ani si 10 luni inchisoare pentru trafic de droguri, dupa ce l-au alergat pe acoperisurile caselor invecinate, in Sectorul 5 al Capitalei, informeaza Agerpres…

- Paul Krugman, laureat al premiului Nobel pentru economie in 2008, a scris intr-un editorial pentru The New York Times despre viitorul muncii. In timp ce privilegiații au avut oportunitatea de a lucra de acasa, cei mai puțin norocoși au fost nevoiți sa-și priveasca slujbele disparand, odata cu inchiderea…

- Un tanar de 28 de ani a fost reținut de oamenii legii cu droguri. Incidentul a avut loc noaptea trecuta pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. In timp forțele de ordine asigurau ordinea publica in zona, au observat un tanar care manifesta un comportament suspect.

- O tanara din Faget a fost prinsa de politisti in timp ce conducea o masina sub influenta drogurilor. Femeia a atras atentia unui echipaj de politie dupa ce a intrat in viteza pe o strada din Faget. Tanara a fost trasa pe dreapta si a inceput sa devina agitata. Oamenii legii s-au gandit ca nu ar fi rau…

- Astfel, politistii au ridicat, in vederea indisponibilizarii, 840 de grame de cannabis, 1.350 de grame de substanta cu efect psihoactiv, 7.600 de lei, precum si un instrumentar de preparare a substantelor cu efect psihoactiv, a transmis IPJ Constanta. La data de 27 iulie a.c., politistii Brigazii de…

- Polițiștii au depistat duminica, 25 iulie, in jurul orei 00.20, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din Turț. Oamenii legii au gasit in interiorul autoturismului 1,88 grame cristale de culoare alba, care, din declarația persoanei de la volan ar fi metamfetamina, și 1,10 grame substanța vegetala…

- „Va aduc la cunoștința ca in urma testarii cu aparatul DrugTest v-a ieșit pozitiv la substanțele cocaina, benzodiazepina, metadona și ketamina”, i-a spus polițistul.Tanarul este doar unul dintre șoferii prinși la volan drogați. Astfel se scene s-au ținut lanț in timpul controlului din Capitala. Puțini…

