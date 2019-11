Phil Green, in varsta de 53 de ani, a ieșit intr-un club cu un prieten in orașelul Beverley, in estul Yorkshire, vineri 1 noiembrie. Dupa ce acesta a consumat un pahar cu o bautura alcoolica a ramas aproape paralizat chiar in club. Se pare ca cineva i-ar fi pus droguri in bautura.

Acesta a cerut sa fie verificate camerele de supraveghere, dar, din nefericire, fara niciun rezultat. „Am intrat in panica! De fiecare data cand incercam sa merg, cadeam”, a declarat el. In urma incidentului a fost deschisa o anceta. Phil Green a atras atenția asupra numarului tot mai mare de cazuri in care…