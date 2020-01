Droguri într-o maşină care a provocat un accident soldat cu şase răniţi Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier in statiunea Mamaia in care au fost implicate trei autoturisme. O masina a patruns pe contrasens si a lovit doua autoturisme. Surpriza avea sa vina la perchezitionarea autoturismelor. Politistii au descoperit in masina care a provocat accidentul si asupra pasagerului dion dreapta 19 pliculete cu droguri, The post Droguri intr-o masina care a provocat un accident soldat cu sase raniti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

