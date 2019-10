Droguri în sos picant, ultima invenție a traficanților O jumatate de tona de droguri în sos picant a fost capturata de polițiștii australieni. Un grup de traficanți de droguri au încercat sa introduca 400 de kilograme de metamfetamina în Australia în 768 de sticle de sos picant. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

