Opt persoane au fost trimise in judecata de catre procurorii DIICOT in dosarul vizand infractiuni de trafic de droguri, stupefiantele fiind distribuite in licee din Bucuresti. Trei dintre suspectii din dosar au incheiat cu procurorii acorduri de recunoastere a vinovatiei, printre acestia numarandu-se si un inculpat minor, care avea 15 ani la momentul in care […]