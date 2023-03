Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate preventiv in dosarul de trafic de droguri in licee. Masura a fost luata dupa ce ieri au avut loc noi percheziții domiciliare. Polițiștii au gasit droguri in locuințe ale elevilor.

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru furt calificat dupa ce au distrus cinci locomotive aflate in depoul CF Palas, sustragand cablurile electrice de alimentare a acestora, a informat, joi, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, potrivit Agerpres.Valoarea prejudiciului creat este…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- UPDATE: Din cele 6 persoane reținute ieri, fața de 4 a fost dispusa masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile, iar 2 au fost plasate sub control judiciar. Știrea inițiala: In urma celor 10 percheziții efectuate astazi dimineața, in orașul Buhuși, (detalii aici) 6 persoane au fost conduse…

- Patru persoane retinute de politisti in urma perchezitiilor efectuate, vineri, la Buhusi, au fost arestate preventiv, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un numar de 21 de persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de migranti, constituire grup infractional si trecerea frauduloasa a frontierei, dupa ce ar fi introdus ilegal pe teritoriul Romaniei 182 de migranti, informeaza Politia de Frontiera si Politia Romana. Fii la curent cu cele…

- La data de 14 decembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Lehliu Gara in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in satul Razvani, județul Calarași, au intalnit un grup de persoane care se aflau pe mijlocul parții carosabile, in momentul in care autospeciala s-a apropiat,…