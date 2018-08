Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Razvan Ciobanu a trecut prin momente cumplite din cauza fostului sau iubit. Acesta l-a lovit cu o bara metalica. De curand, Razvan Ciobanu s-a separat de iubitul sau . Designerul a fost batut de cel care i-a fost partener de viața in ultima vreme . Creatorul de moda a fost prezent in platoul…

- Accident grav in Capitala. Un copil de doar cateva luni a murit, dupa ce tatal sau a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un panou de publicitate. Tragedia a avut loc dupa miezul noptii, pe strada Albisoara.

- Grupul german de electrocasnice de lux Miele a investit 150.000 de euro intr-un showroom in Timisoara, acesta devenind a patra unitate pe care retailerul o opereaza in Romania, alaturi de cele doua magazine exclusive din Capitala si a celui din Constanta, inaugurat in 2017. Continuarea…

- Expo Market Doraly, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in produse alimentare si pentru casa din Romania, situat in Afumati, a lansat propria platforma de e-commerce doraly.ro, un marketplace cu vanzare en gros si en detail, in urma unei investitii de peste un milion de euro.…

- Cornel Dinu, fost antrenor și jucator la Dinamo, a criticat dur proiectul fanilor din Peluza Catalin Hildan, care a fost lansat ieri. (Detalii aici) Dinu a acuzat ca fanii din PCH au primit sprijin politic pentru a bloca proiectul "Dinamoviști pentru Dinamo" și a explicat care crede ca sunt diferențele…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti dimineata la sediul Parchetului General, unde a fost citat, la intrare acesta spunand ca nu a fost inca instiintat ca este urmarit penal. La ieșire, șeful DNA Ploiești a spus ca nu se considera vinovat. El nu a dorit sa dea detalii…

- Portalul stiricurate.ro incepe astazi sa difuzeze marturii și declarații importante, elemente din ancheta, toate din rechizitoriul Mineriadei 13-15 iunie 1990 , al carei proces a inceput practice de curand, la peste 27 de ani de la „degajarea” (așa cum spuneau autoritațile in 1990) in forța a Pieței…

- Sanda Ungur nu iși amintește nimic din momentul impactului. Tanara mai știe doar ca a plecat de la festivitatea de absolvire, apoi a mers la un suc cu colegele sale. Sanda Ungur, una dintre tinerele implicate in accidentul de la Jibou, a inceput sa manance incepand de vineri și se simte mai…