Droguri de 4 milioane de euro au fost găsite în Viena Politia din Austria a anuntat joi ca a confiscat droguri cu o valoare pe piata neagra de aproximativ 4 milioane de euro intr-o serie de raiduri la Viena, informeaza DPA. Politistii au retinut 21 de suspecti in cateva zile si au confiscat arme si 360.000 de euro in numerar, potrivit Agerpres.ro. In timpul raidurilor, care au avut loc in luna mai, politia a gasit 29 de kilograme de cocaina, 9,5 kilograme de heroina si aproximativ 2 kilograme de marijuana. Aproape toti suspectii au incercat sa scape in timp ce erau arestati, iar unul a lovit o masina de politie cu vehiculul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a vrut sa intre in țara cu un adolescent afgan ascuns intr-un geamantan. Tanara in varsta de 24 de ani se afla intr-un tren internațional. Descoperirea a fost facuta polițiștii de frontiera de la Curtici. Situația a fost semnalata in trenul IR 346 – 1, cu destinație Austria, in jurul orei…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat marti dimineata 26 de perchezitii domiciliare, in Buzau, Ilfov si Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc si constituire a unui grup infractional organizat.

- Un cetatean iranian a ramas fara SUV-ul de lux marca BMW, evaluat la 350.000 de lei, aproximativ 70.000 de euro, dupa ce a fost oprit de politistii de frontiera de la Vama Veche, informeaza Politia de Frontiera. Cetateanul iranian a vrut sa iasa din tara la volanul bolidului de lux vineri, 30 iulie,…

- „Ploua cu cocaina in Sardinia”, scrie presa italiana, dupa ce o valiza plina cu droguri care valoreaza o avere a aterizat pe acoperișul unei case, din senin. Polițiștii au avut nevoie de patru luni pentru a desluși misterul kilogramelor de cocaina picate din cer, scrie The Guardian.

- Autoritațile de control de la granița din Arad au oprit, miercuri, la vama Nadlac II opt TIR-uri incarcate cu 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand. Șoferii nu au putut prezenta documente pentru marfa respectiva, iar intrarea in țara pe la Vama Nadlac II le-a fost…

- Noua persoane au fost arestate si peste 3,4 milioane de euro au fost confiscate, dupa o actiune a politistilor olandezi in colaborare cu jandarmeria franceza, care a dus la destructurarea unui laborator de cocaina de dimensiuni industriale din Rotterdam, informeaza Euronews . Laboratorul de cocaina…

- Incidentul a avut loc in urma unui control in mașina unui barbat, dupa ce polițiștii au efectuat un test asupra unei pulberi suspecte gasite in autovehicul. Mai mult, șoferul era chiar tatal fetiței decedate. Metamfetamina? Ecstasy? Polițiștii din orașul Springfield, Illinois, au fost siguri ca au gasit…

- Contrabanda cu țigari in Romania se deruleaza cu TIR-ul. Ieri dimineața, polițiștii rutieri au oprit in trafic un TIR, la Mandruloc. In momentul legitimarii, șoferul autotrenului a fugit. TIR-ul a fost transportat in incinta unui operator economic. Existand suspiciuni cu privire la bunurile transportate,…