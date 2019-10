Droguri de 200 de milioane de dolari ascunse în sticle de sos iute Patru barbați au fost arestați dupa ce au incercat sa introduca in Australia 400 de kilograme de metamfetamina, ascunse in sticle de sos iute, informeaza CNN. Valoarea drogurilor care au fost expediate din SUA este de circa 300 de milioane de dolari australieni, echivalentul a 208 milioane de dolari SUA. Cutiile au fost declarate la vama din Sydney ca avand sticle de sos iute Sriracha, o marca celebra in toata lumea. Testele efectuate de Poliția de Frontiera australiana au descoperit insa ca sticlele conțineau metamfetamina, drog cunoscut sub numele de ”ice”. A fost o investigație complexa și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de traficanți de droguri au incercat sa introduca 400 de kilograme de metamfetamina in Australia in 768 de sticle de sos iute, scrie Digi24.ro Cutiile trimise din Statele Unite in Australia erau, potrivit documentelor, pline cu sticle de sos iute Sriracha. Un test efectuat de polițiștii de frontiera…

- In primele cinci luni ale anului 2019, exporturile free on board din județul Iași care implica un transport maritim fie un transport fluvial de marfa au depașit suma de 438 de milioane de euro. Prin comparație cu aceiași perioada a anului 2018, suma este cu 10,4% mai mare, atunci cand din județul Iași…

- Numai in ultimele 3 luni au fost depistate 3 asemenea de cazuri de contrabanda cu țigari, transportate ilegal peste frontiera, prin intermediul aparatelor de zbor de mici dimensiuni (drone). In data de 13.09.2019, in jurul orei 00.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sarasau…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Germania. Marți, 03 septembrie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere…

- Doua sucevence au fost sanctionate contraventional de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, dupa ce au fost descoperite in timp ce incercau sa introduca ilegal in tara cateva sute de pachete de tigari.Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de ...

- Poliția din Australia a capturat 755 de kilograme de metamfetamina provenind din Mexic. In urma operațiunii a fost arestat, la Melbourne, un cetațean mexican, in varsta de 42 de ani, despre care se crede ca are legaturi cu traficanții de droguri din Mexic. Polițiștii au descoperit 161 de pachete cu…

- Australia va aloca 500 milioane de dolari australieni (340 milioane de dolari SUA) pentru a creste capabilitatea fortelor sale speciale, prima etapa a unui plan de 3 miliarde de dolari SUA pe 20 de ani, despre care guvernul a afirmat luni ca va permite o capacitate mai buna de reactie la amenintarile…

- Aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, in valoare de 2,4 milioane de euro, ascunse intr-un camion ce transporta servetele din Turcia catre Romania, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, la…