Un grup de 15 tineri a fost reținut de Jandarmi și Poliție sa se urce in trenul catre Constanța, sambata dupa-amiaza, in Gara de Nord. Asupra tinerilor s-au gasut substabțe stupefiante. Cei 15 tineri, dintre care doi din Anglia și trei din Ungaria, mergeau la festivalurile care au loc, zilele acestea, la malul marii. Poliția […]