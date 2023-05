Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta retea infractionala a fost implicata in trafic de droguri si arme pe scara larga in Europa, a declarat agentia europeana pentru combaterea criminalitatii."Un total de 37 de suspecti au fost arestati in timpul anchetei, iar liderul bandei, un cetatean din Bosnia si Hertegovina considerat o tinta…

- Politia peruana antidrog a anuntat joi confiscarea a 58 de kilograme de cocaina, care urmau sa fie expediate in Belgia dintr-un port din nordul tarii, drogul fiind ambalat in pachete inscriptionate cu steagul nazist, informeaza AFP.Pulberea alba era repartizata in circa 50 de pachete, avand cuvantul…

- Poliția din Italia a confiscat 2,7 tone de cocaina introdusa ilegal intr-un lot de banane in portul Gioia Tauro, au anunțat marți autoritațile, potrivit DW. The Italian police found a cargo of 2,7 tons of #cocaine in the port of Gioia Tauro. The drugs were in 2 containers and were hidden in a batch…

- Tribunalul Arad a condamnat un barbat dupa ce acesta a fost prins la sfarșitul anului trecut, incercand sa introduca droguri in Penitenciarul Arad. Sentința a... The post A incercat sa introduca droguri in Penitenciarul Arad. Substanțele interzise erau ascunse in pachetul cu alimente și erau destinate…

- Polițiștii din Constanța au confiscat, in urma unei percheziții facute sambata, doua kilograme de droguri care urmau sa fie vandute in cluburile din Mamaia.Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța au facut sambata o percheziție domiciliara in stațiunea Mamaia…

- Oamenii legii au reușit sa desființeze cea mai mare rețea de droguri din Romania, cu peste 11 mii de membri, majoritatea elevi și studenți. Substanțele interzise erau vandute pe Telegram. In urma descinderilor facute de mascați au fost reținute 16 persoane.

- Oamenii consumau droguri halucinogene in Spania in urma cu aproximativ 3.000 de ani, potrivit unor noi cercetari. Oamenii de știința spun ca parul provenit dintr-un sit funerar din Menorca arata ca civilizațiile umane antice foloseau droguri derivate din plante și arbuști. Se crede ca aceasta este cea…

- O familie din Armenia, cu doi copii, a primit refuz de intrare in Republica Moldova, pe motiv ca membrii acesteia dețineau acte falsificate. Cazul a avut loc ieri, 1 aprilie 2023, pe Aeroportul din Chișinau. Familia a fost depistata in fluxul pasagerilor de la cursa aeriana Yerevan-Chișinau, anunța…