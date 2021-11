Stiri pe aceeasi tema

- Dide este suspectat ca a trimis pachete cu droguri chiar catre DIICOT.Luni dimineata, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi, au efectuat 9 perchezitii domiciliare in judetele Ilfov si Calarasi si in Bucuresti, la sediile unor magazine…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, desfasoara o actiune, care vizeaza persoane banuite de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc…

- Eveniment Colete cu droguri trimise catre DIICOT / 9 percheziții, printre care și la locuința protestatarului Cristian Dide noiembrie 22, 2021 13:54 Luni dimineața, procurorii DIICOT au organizat mai multe percheziții domiciliare, vizata fiind, din ceea ce spun surse judiciare, și locuința protestatarului…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului Grupari Infracționale Violente din cadrul DGPMB au efectuat, marți dimineața, trei percheziții domiciliare, pe raza municipiului…

- La data de 28 octombrie a.c., politistii de combatere a criminalitații organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat 14 perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic…