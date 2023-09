Stiri pe aceeasi tema

- Sunt efectele drogului care omoara zilnic aproximativ 150 de oameni in Statele Unite. De 50 de ori mai puternic decat heroina și de 100 de ori mai puternic decat morfina, Fentanylul este unul dintre cele mai periculoase droguri aparute in ultima perioada. Recent, drogul a ajuns și in Europa. Iar zilele…

- O investigație recenta realizata de jurnalistul Adelin Petrișor pentru TVR a dezvaluit un nou eșec al companiilor de stat din Romania, de data aceasta implicand Fabrica de Avioane Craiova. Conform investigației, Fabrica de Avioane Craiova nu a livrat niciun aparat IAR 99 Armatei Romane, la trei ani…

- Potrivit ultimelor studii, circa 13.5 milioane de oameni din Europa sunt afectați de alergii in acest sezon, din cauza ambroziei. La noi, peste 500.000 de romani se confrunta cu aceeași problema, susține Ministerului Sanatații. Ambrozia poate declașa astmul de doua ori mai des decat alte specii de plante.…

- CTP spune cine este principalul vinovat in acest cazul tragic de la 2 Mai. Nu, nu este Vlad Pascu, tanarul drogat, de 19 ani, progenitura cretinoida, cum il numeșe jurnalistul. Despre omorarea in sine nici nu poate vorbi, mai scrie el, pentru ca il gatuie furia. ”Dar asta trebuie sa spun: Nu-i un accident,…

- Peste 95.000 de fani veniți din toata lumea, cei mai cunoscuți artiști, DJ de top, personaje fantastice deprinse dintr-o lume magica, acrobați internaționali, animatori, dansatori au celebrat impreuna prima zi a festivalului UNTOLD. Seara de joi a fost cu adevarat magica și pentru fani, dar și pentru…

- Un numar de 20 de site-uri care vindeau droguri au fost restricționate, anunța Poliția Romana, aceasta fiind o premiera pentru Europa. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Poliției Romane, impreuna cu DIICOT, au reușit sa destructureze 28 de grupuri infracționale organizate,…

- Premierul Ciolacu spune ca, la o populație lucrativa de doar 6 milioane de oameni, au fost inregistrate, doar anul trecut, 8,1 milioane de concedii medicale. ”Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept un raport de la presedinta CNAS… Anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii…