- Pregatește-ți din #timp sejurul tau pe litoralul romanesc! Din 22 Iunie Timișoara va avea legatura aeriana directa cu litoralul romanesc! Air Connect va opera doua zboruri pe saptamana spre Constanța, in sezonul estival, in zilele de joi și duminica. Vei putea opta pentru un weekend impreuna cu prietenii…

- Festivalurile de muzica de pe Litoral au generat pus autoritațile pe jar, asta pentru ca un nou drog a intrat și pe piața din Romania. Cocaina roz este un drog din Columbia și a generat o mare nebunie in SUA.Cocaina roz se vinde pe piața din SUA și Europa cu 500 de euro gramul, iar in acest an a…

- Cluburile de fițe din Mamaia au fost pline de tinerii care au ajuns pe litoral pentru mini vacanta de 1 mai. Petrecareții s-au distrat pana dimineața și s-au rasfațat cu cea mai scumpa șampanie.Șampania scumpa a fost adusa direct in cuburi cu gheața.Mii de forțe de ordine sunt in Mamaia pentru a combate…

- Daniel Balas, fostul preot din comuna constanteana Ivrinezu Mic, care acum lucreaza ca sofer de TIR, a dezvaluit cat se plateste pentru a obtine o parohie.Fostul preot a facut dezvaluiri pe retelele sociale, unde oamenii il urmaresc si il apreciaza pentru sinceritatea lui. Potrivit acestuia, in timpul…

- Cat costa doua nopți de cazare pe litoralul romanesc de Ziua Femeii? Vestile nu sunt foarte placute. De ce? Pentru ca e mai scump ca trei nopți la Roma, Milano sau Barcelona, managerii locațiilor din Constanța precizand ca sunt ocupate toate locurile perioada aceasta. Hotelurile de pe litoral profita…

- O colectionara care vizita un tirg de arta contemporana din Miami, in Statele Unite, a lovit accidental si a spart o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari. Sculptura, realizata din sticla albastra, facea parte din faimoasa serie „Balloon Dog”, care a…

- Autoritatile politienesti din mai multe state europene au atras atentia asupra unui fenomen ingrijorator: cresterea consumului de “cocaina roz”, cunoscuta sub denumirea de „Tusibi” sau „El Tusi”. Toxicologii atrag atentia ca drogul, care de multe ori nu contine cocaina,este un amestec de ketamine și…

- Au inceput lucrarile de reabilitare a Hotelului Intim din Constanța, a declarat pentru Info Sud-Est George Dușu, proprietarul cladirii monument istoric. „Inainte de Craciun am vrut sa ne apucam, dar am ajuns efectiv sa intram cu echipa de constructori acum, la inceputul anului”, a declarat omul de afaceri…