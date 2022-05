Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul tragic al unei femei a ajuns in presa din intreaga lume. Un sot infidel a fost gasit vinovat de uciderea sotiei insarcinate, dupa ce a scris o lista de motive pentru a o parasi. Incidentul a avut loc in casa lor din Missouri, SUA.Beau Rothwell, in varsta de 31 de ani, și-a ucis soția, pe Jennifer…

- Doi minori de 17 ani au fost taiați cu cuțitul in spate, in urma unui conflict spontan cu patru tineri, azi noapte, la Pitești. Incidentul s-a petrecut in cartierul Exercițiu. Unul dintre tineri a fost transportat de urgența la un spital din București. “La acest moment, unul dintre agresori se afla…

- Cu toții știm ca Simona Gherghe este o soție și o mamica model. Vedeta a dezvaluit dupa cat timp de relație s-a mutat alaturi de soțul ei, dar și cat de puternica a fost inca de la inceput conexiunea dintre ei. Prezentatoare de la Mireasa se bucura de una dintre cele mai frumoase casnicii din showbiz-ul…

- Joi, 10 martie, in jurul orei 14.00, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel de urgența 112 de catre o femeie de 27 de ani din municipiu despre faptul ca a fost agresata fizic de soțul ei. Polițiștii s-au deplasat la fața locului polițiștii unde au identificat apelanta și pe soțul acesteia,…

- Scandal la Colegiul Tehnic Gheorghe Balș din Adjud. Un elev in varsta de 18 ani l-a lovit azi pe directorul general al colegiului, profesorul Marian Mitrofan. Incidentul a avut loc in incinta unitații școlare, elevul in cauza lovindu-l cu piciorul in spate pe directorul Mitrofan. Același elev a lovit…

- Un barbat din Giurgiu este audiat de polițiști dupa ce sambata și-a injunghiat soția, iar imediat dupa fapta sa a dat foc locuinței. Din fericire, femeia a fost salvata, iar in prezent este internata la spital, au transmis reprezentanții ISU Giurgiu. Incidentul a avut loc sambata in comuna Stanesti…