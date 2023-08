Drogații și alcoolicii, spaima șoselelor. Un șofer beat a omorât trei tineri și a rănit grav încă trei Un șofer in varsta de 19 ani, care-și luase permisul de conducere cu numai noua luni in urma, a accidentat grav șase tineri, in preajma unei benzinarii, la ieșirea din localitatea Santimbru, județul Alba. Trei dintre cei loviți au decedat. La numai o saptamana dupa cazul șoferului drogat de la Constanța, care a ucis doi tineri, azi noapte, in jurul orei 3.30, un alt tanar beat a produs un accident extrem de grav. Tanarul, in varsta de 19 ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, a luat in plin cu mașina un grup de șase persoane, la ieșirea din localitatea Santimbru, județul Alba. Trei dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

