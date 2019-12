Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Victima, un tanar de 26 de ani, spune ca telefonul i-ar fi fost furat in timp ce se afla cu un prieten de-al sau la o ghereta de pe strada Mihai Viteazul din Capitala. © Sputnik / Miroslav Rotari Hoț tupeist: I-a furat unei vanzatoare telefonul de sub nas - Video Intr-un…

- CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban intreprinde o vizita de lucru la Kiev, in cadrul careia s-a intalnit cu primarul Kievului, Vitali Kliciko. Cei doi oficiali au vorbit despre perspectivele de colaborare dintre cele doua capitalele. Intr-o postare pe pagina…

- CHIȘINAU, 5 dec – Sputnik. Un barbat de 41 de ani, originar din satul Mardareuca, raionul Criuleni, va sta dupa gratii noua ani și zece luni. Aceasta este decizia procurorilor din Criuleni, dupa ce individul a incercat sa omoare doi barbați și o femeie, din gelozie.CC0Caz horror in Capitala: Un barbat…

- CHIȘINAU, 5 dec - Sputnik. Un automobil s-a ciocnit violent cu o ambulanța la intersecția strazilor Ismail și Alexandru cel Bun din Capitala. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. © Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходамUn automobil s-a ciocnit cu o…

- CHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. Forțele armate ruse au testat pentru prima data o racheta hipersonica Kinjal (insemnand „pumnal” in limba rusa) in Arctica, relateaza presa locala, care citeaza surse competente. © Sputnik / Александр КряжевLansarea rachetei intercontinentale „Topol” in regiunea Astrahan…

- Artistul Andrei Mudrea este Maestru Emerit in Arte Plastice și unul dintre cei mai originali și cunoscuți artiști plastici din Moldova, fiind unul dintre discipolii lui Mihai Grecu. Lucrarile sale au ajuns peste tot in lume și fac parte atat din colecții publice cat și private. "Mi-am facut din…

- In acest an, prezența la vot in Capitala s-a dovedit a fi mai proasta decat in general pe țara – doar 36 la suta, in cifre absolute asta fiind 229 de mii 635 de alegatori. Reporterii Sputnik Moldova au mers in centrul Capitalei, acolo unde le-au adresat cateva intrebari chișinauienilor:…