Drobeta-Turnu Severin: o autospecială a Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți a fost implicată într-un accident de circulație O autospeciala a Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți a fost implicata aseara intr-un accident de circulație pe cel mai mare bulevard al orașului Drobeta-Turnu Severin, informeaza Rador. In mașina erau doi agenți aflați intr-o misiune de patrulare, cand un șofer de 19 ani, care efectua un viraj la stanga, nu le-a acordat prioritate. Polițistul de 29 de ani care conducea autospeciala nu a putut evita coliziunea, iar din impact mașina poliției s-a oprit in afara carosabilului. Ambele autoturisme au fost avariate, dar nu a fost nimeni ranit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

