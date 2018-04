Stiri pe aceeasi tema

- Rețeta de drob de miel ardelenesc: Ingredientele necesare un kilogram de ficat de miel; jumatate de kilogram de maruntaie de miel cu prapure; jumatate de kilogram de ceapa verde; 300 de grame de untura; 5 grame de piper; 200 de grame de faina; 250 de grame de oua; sare. Cum se prepara: 1.…

- Prapurul mielului este asezat intr-o tava, peste care se pune amestecul de carne si verdeturi. Drobul de miel este una dintre cele mai apreciate mancaruri traditionale, existand o serie de variatii ale retetei. Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat in locul prapurului. In majoritatea…

- Catalin Scarlatescu face drob dupa rețeta bunicii sale in fiecare an, de Paște. E rețeta pe care o prețuiește cel mai mult, de aceea a și impartașit-o cu noi, pentru ca vrea sa se bucure de gustul minunat al acestui preparat cat mai multa lume. “Bunica Amalia era cea mai blanda persoana pe care am cunoscut-o…

- Drobul de miel este un preparat traditional romanesc, fiind una dintre mancarurile specifice mesei de Paste, scrie stirilekanald.ro. Ingredientele principale sunt maruntaiele de miel (ficat, plamani, splina, inima si rinichi), verdeturi (ceapa verde, marar, patrunjel, usturoi, leustean), oua (crude…

- Drob de miel, ingrediente: organele de la un miel: ficatul, rinichii, plamanii, inima; 250 grame carne de miel; 400 grame ceapa si usturoi verde;400 grame marar si patrunjel verde; oua batute (pentru fiecare 1 kilogram de compozitie folosesc opt oua batute); sare,…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…