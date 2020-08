Stiri pe aceeasi tema

- Zece oameni au murit sambata intr-un incendiu izbucnit intr-un bloc de locuinte din estul Republicii Cehe, a anuntat politia, transmit AFP, APP si Xinhua.Incendiul s-a declansat la etajul 11 al blocului din Bohumin, aproape de granita cu Polonia, potrivit agerpres.ro. Citește și: EXCLUSIV…

- In ultimele 24 de ore, au acționat aproximativ , la nivelul intregii țari, 9.000 de polițiști și 3.000 de jandarmi, fiind constituite peste 4.500 de patrule, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, a anunțat, sambata, purtatorul de cuvant al ministerului de Interne, Monica Dajbog, potrivit…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a participat la Sfanta Liturghie de la Catedrala „Sfantul Iosif”. Cazanciuc povestește ca Sfanta Liturghie l-a purtat inapoi in timp in timpul vacanțelor la bunici, in Bistrița, unde comuniunea dintre ortodocși și catolici reusea sa transforme…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru turul barajului de mentinere/promovare in Liga I, dintre Chindia si CS Mioveni, programat, duminica, de la ora 20.30, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cum a rabufnit Marcel Vela: ‘Imi pare rau ca trebuie s-o spun’. Dupa scandalul iscat de priveghiul…

- Mark Zuckerberg a lansat o aplicatie copiata dupa TikTok, numita Instagram Reels, iar TikTok a reactionat imediat dupa aceasta lansare si a postat un mesaj pe Twitter. „Ei bine... asta arata familiar", este mesajul de pe contul aplicatiei chinezesti.Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a…

- Clubul Toulouse, din a doua liga franceza, a anuntat, sambata, ca patru cazuri de coronavirus au fost depistate, intre care si antrenorul Patrice Garande, in varsta de 59 de ani, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Cum a rabufnit Marcel Vela: ‘Imi pare rau ca trebuie s-o spun’. Dupa scandalul…

- Protestatarii din Bulgaria si-au intensificat vineri noaptea presiunea asupra guvernului, dupa ce au amplasat baraje si mai mari unde au instalat corturi si au aruncat cu oua si rosii in sediul guvernului din capitala Sofia, informeaza dpa.Protestatarii au blocat din nou drumurile, au ocupat…

- Pe 8 august, pentru prima data in istoria competiției, se vor disputa, in paralel, doua ediții diferite ale Ligii Campionilor. Pe de-o parte, se vor juca meciurile din primul tur de calificare in ediția 2020/2021: Tre Fiori (San Marino) - Linfield (Irlanda de Nord) și Drita (Kosovo) - Inter Club d'Escaldes…