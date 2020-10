Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intervenit vineri seara in parcarea unui complex comercial din sectorul 1, unde incepeau sa se stranga mai multe persoane, zona fiind cunoscuta pasionatilor de drifturi, informeaza Politia Capitalei.

- A fost razie de amploare in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din București. Polițiștii au organizat 40 de filtre și au fost verificate 890 de persoane, transmite Poliția Capitalei.Peste 200 de agenți aflați in puncte diferite ale orașului au oprit mașini in trafic 720 de mașini. La acțiunii…

- Poliția Capitalei a fost sesizata in aceasta dimineața dupa ce in sectorul 4 ar fi fost ranit un vatman de catre un barbat, acesta din urma folosind un pistol cu bile.La fața locului au sosit polițiștii, precum și un echipaj medical pentru ingrijiri. Vatmanul și-a continuat traseul, dupa ce a fost consultat…

- Poliția Capitalei face, miercuri dimineața, 14 percheziții la persoane banuite de mai multe furturi din locuințe. Prejudiciul cauzat este de peste 20.000 de euro.Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile au loc in București și in județul Ilfov. Sunt vizate 14 persoane sunt suspectate…

- Poliția Capitalei a transmis, marți, un comunicat de presa, dupa scandalul intre clanurile din București, in urma caruia Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6.”Suntem aici pentru ca nu ne plac…

- Poliția Capitalei anunța ca de vineri pana duminica au fost verificate mari complexuri comerciale, hipermarketuri, hale si piete agroalimentare, terase si locuri de agrement, mijloace de transport in comun, inclusiv din zona celor cu regim taxi. Cele mai multe amezi au fost aplicate pentru nerespectarea…