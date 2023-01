Stiri pe aceeasi tema

- In prima ieșire publica dupa tragedia de la Lacul Morii in care o femeie a fost ucisa de o haita de caini, Nicușor Dan a anunțat demararea unei campanii de microcipare și sterilizare a cainilor din București, dublata de sancționarea proprietarilor care refuza acest lucru.„Ne confruntam cu o provocare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, marți, printr-o postare publicata pe contul sau de Facebook ca au fost finalizate lucrarile de modernizare a unui nou tronson de rețea de termoficare din zona Ferentari.

- „Am fost astazi la Direcția Naționala Anticorupție pentru a da o declarație referitoare la sesizarea pe care am depus-o in urma cu aproximativ o luna cu privire la nelegalitatea PUZ Primaverii 1, care prevede construirea pe un teren prevazut ca spațiu verde in PUZ Zone Construite Protejate.Am reclamat…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea se afla pe primul loc in sondajele comandate de PNL privind intenția de vot la Primaria Capitalei, la distanța de peste 10 procente de ceilalți posibili candidați, potrivit unor surse liberale citate de News.ro. Potrivit acestora, conducerea centrala a PNL l-a…

- Instituția condusa de Nicușor Dan va gestiona arhiva fostului Institut Proiect Bucuresti SRL care conține toate proiectele ansamblurilor de locuinte din Capitala și care acum se afla in localitatea Pecineaga din județul Tulcea. Hotararea a fost aprobata vineri, 25 noiembrie, in ședința Consiliului General…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, a afirmat luni, la interviurile Digi24.ro ca liberalii nu i-au retras inca sprijinul politic lui Nicușor Dan, insa a subliniat ca edilul general nu „va avea la nesfarșit un cec in alb” și va veni un moment, cel mai probabil dupa ce…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri seara ca mai sunt cateva ore pana la deschiderea Targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei, in Piața Constituției, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Edilul s-a fotografiat la fața locului, postand imaginile pe pagina…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca Primaria Capitalei va achita facturile catre Termoenergetica. El a precizat insa ca are nevoie de ajutor de la Guvern pentru a putea plati cei 600-650 de milioane de lei care s-au acumulat in ultimii trei ani, reprezentand diferenta de tarif intre…