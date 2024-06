Dries Van Noten s-a retras din industria modei dupa o ultima colectie prezentata in Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Parfumeria de nișa Rosa Mundi Parfums d’Auteur, situata in Agora Floreasca, aduce in atenția iubitorilor de arome exclusive o noua casa de parfumuri din Franța, numita Bastille, care se integreaza perfect in universul Rosa Mundi. Miruna Queva, Fondator Rosa Mundi: “Ne bucuram sa reunim branduri independente…

- Doua persoane au fost grav ranite joi seara, la Aubervilliers, in Seine-Saint-Denis, de catre un barbat care a aruncat o grenada in strada, scrie News.ro. Doi barbați neidentificați au sosit pe un scuter la un colt de strada, joi, catre ora locala 20.30 (21.30, ora Romaniei), intr-un cartier care se…

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite grav in timpul unui incident armat petrecut in timpul noptii de vineri spre sambata in Franța. Atacul armat a avut loc in orasul Sevran din Seine-Saint-Denis, un departament sarac la est de Paris, transmite AFP.

- ”Germania, Franta ṣi Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania. In Romania, in anul 2022, au fost identificate 96.705 grupuri de intreprinderi, din care 6.036 de grupuri de intreprinderi rezidente si 90.669 de grupuri…

- Presedintele Republicii Srpska, Milorad Dodik, a declarat marti ca entitatea pe care o conduce se va separa de Bosnia-Hertegovina daca Adunarea Generala a ONU va adopta, pe 2 mai, o rezolutie de comemorare a genocidului de la Srebrenița, relateaza agentia de presa EFE, potrivit Agerpres.Dodik neaga…

- Dupa spectaculosul Gael Monfils și Adrian Mannarino (urma sa fie principal favorit), inca un sportiv de top din Franța s-a retras de la Țiriac Open: Richard Gasquet (fost loc 7 ATP) a abandonat inaintea meciului din primul tur.

- Institutul Cultural Roman (ICR) de la Stockholm va prezenta, intr-o expoziție, 100 de tablouri semnate de pictori romani contemporani. Expozitia „Marea retrospectiva a picturii romanești contemporane din colecțiile Soleil de l’Est‟ va avea vernisajul vineri, 5 aprilie, de la ora 18, in galeria ICR Stockholm.…

- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, a declarat, intr-un interviu pentru publicația La Tribune, ca vehiculele blindate „inca funcționale” și rachetele Aster fac parte dintr-un nou pachet de ajutor destinat Ucrainei, relateaza cotidianul Le Parisien, citat de News.ro.„Pentru a tine o linie…