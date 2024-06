Stiri pe aceeasi tema

- Expertul in drept constituțional, profesorul Teodor Carnaț, califica drept ilegala decizia președintei Maiei Sandu de a-i retrage lui Igor Gorgan gradele militare, dupa o investigație jurnalistica despre mesaje trimise unui presupus curator din forțele rusești. „Dar daca vine o sentința de achitare?…

- Canotajul romanesc va avea o baza noua pe Lacul Pantelimon, acolo unde exista deja o pista olimpica de 10 culoare, inaugurata anul trecut. Președinta ANS, Elisabeta Lipa, spera ca in urmatorii ani Romania sa poata candida la organizarea unor competiții importante. Canotajul are cei mai mulți sportivi,…

- Uriașii rock-ului ajung, finalmente, pe marile ecrane! Dupa o așteptare indelungata, documentarul despre Led Zeppelin este in sfarșit gata sa ajunga pe marile ecrane. „Becoming Led Zeppelin” a fost achiziționat pentru distribuție de catre Sony Classics Pictures, marcand un moment de bucurie pentru fanii…

- Vești de ultima ora despre starea de sanatate a actorului Florin Piersic. Maestrul a fost mutat de pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva intr-un salon din Compartimentul Septic al Spitalului Foișor, ceea ce inseamna ca marele actor a trecut peste perioada critica. In plus, Florin Piersic a inceput…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, luni, o alerta ce vizeaza un sortiment de ulei de masline, comercializat prin rețeaua de magazine Mega Image. Este vorba despre produsul GAEA ulei de masline extravirgin pentru salata, 500ml. Comunicatul Mega…

- Dupa mai multe amanari, primul tren Alstom fabricat in Brazilia a ajuns in depoul Metrorex. I-au trebuit doi ani. Metrorex anunța ca astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA in Brazilia a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit ”Giurgiu”,…

- Nici nu știu daca e bine sa scriu despre acest eveniment. Nu știu la cine anume va ajunge ceea ce scriu. Pentru ca e vorba despre un joc video devenit clasic acum 20 de ani. Ceva uluitor, care a deschis calea pentru toate producțiile ulterioare bazate pe ideea de univers post-apocaliptic. Seria Fallout…

- Scaderea IRCC este o veste buna pentru cei cu credite ipotecare, dar este important ca debitorii sa fie informați și sa analizeze toate opțiunile disponibile. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) a scazut la 5,9% pe an de la 5,97%, conform datelor publicate vineri de Banca Naționala…